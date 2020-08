Vo Vranove nad Topľou platí zákaz športových a kultúrnych podujatí

Vranov nad Topľou 13. augusta (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou ruší všetky hromadné športové a kultúrne podujatia. Nariadil mu to regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) z dôvodu zvyšovania počtu osôb pozitívne testovaných na nový koronavírus. Vyplýva to z rozhodnutia RÚVZ, ktoré samospráva zverejnila na svojej internetovej stránke.



"Vzhľadom na to, že v súčasnom období dochádza v regióne k postupnému zvyšovaniu chorobnosti na toto ochorenie (COVID-19, pozn. TASR), nariadené opatrenie je účastník konania povinný plniť až do času pominutia dôvodov, pre ktoré bolo nariadené," odôvodnil RÚVZ svoje rozhodnutie.



Prudký nárast počtu pozitívne testovaných na nový koronavírus zaznamenali vo Vranovskom okrese v stredu (12. 8.). Kým počas predchádzajúceho týždňa sa ich počet pohyboval medzi nula a dvoma prípadmi, v stredu ich zdravotníci identifikovali desať.



Ako sa v tejto súvislosti pre TASR vyjadrila hovorkyňa vranovského mestského úradu Eva Fedorňáková, v piatok (14. 8.) ráno bude k situácii zasadať okresný krízový štáb.