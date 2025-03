Vo Vranove nad Topľou pribudne cyklotrasa

Vranov nad Topľou 17. marca (TASR) - Vo Vranove nad Topľou vznikne nová cyklotrasa. V závere roka bola mestu schválená finančná podpora na jej výstavbu z plánu obnovy a odolnosti. Ako pre TASR uviedol prednosta mestského úradu Imrich Kónya, cyklotrasu s dĺžkou približne štyri kilometre by mohli začať stavať ešte tento rok.



Náklady na projekt sú odhadované na vyše 3,25 milióna eur, pričom presná suma bude známa po ukončení verejného obstarávania. Trasa povedie od autobusovej stanice po hranicu s obcou Majerovce. Prvý úsek spojí autobusovú stanicu vo Vranove nad Topľou s Námestím Slobody, druhý povedie od Ulice Alexandra Dubčeka po Domašskú ulicu.



"Výstavba zasiahne súčasnú cestnú komunikáciu aj zelené pásy, kde vzniknú nové cyklochodníky. Projekt sa musel prispôsobiť existujúcej mestskej infraštruktúre, nejde o výstavbu na holej lúke, čo by bolo jednoduchšie," dodal Kónya.



Mesto Vranov nad Topľou a okolité obce pripravujú výstavbu cyklotrasy na Domašu od roku 2021. Prvotné kroky, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, zastrešila Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín (OOCR). Financovanie dokumentácie bolo pokryté z regionálneho príspevku a krajskej dotácie. Po jej dokončení mesto pokračovalo v projekte samostatne, riešilo majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, získalo stavebné povolenie a pripravilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok.



"Keďže cykloturistika a cyklodoprava sa neustále vyvíjajú, je potrebné riešiť cyklotrasy aj smerom na Nižný Kručov, Čemerné a Lomnicu. Postupne by sme chceli prepojiť týmito cyklotrasami celý Vranov," dodal prednosta s tým, že je nevyhnutné pripraviť projektové dokumentácie, ideálne až do štádia stavebného povolenia, a až potom sa môže mesto uchádzať o ďalšie nenávratné finančné prostriedky na rozšírenie cyklotrás.