Utorok 17. marec 2026
Vo Vranove nad Topľou sa začala jarná údržba verejných priestranstiev

Ilustračná foto. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Vranov nad Topľou 17. marca (TASR) - Vo Vranove nad Topľou sa začala jarná údržba verejných priestranstiev. Od stredy (18. 3.) bude realizované ručné čistenie okrajov parkovísk a chodníkov, najmä priestoru v okolí obrubníkov. Ako informovala samospráva, v tejto súvislosti žiada vodičov, aby parkovali svoje vozidlá minimálne 50 centimetrov od okraja komunikácie.

Pracovníci oddelenia verejnoprospešných služieb mestského úradu spolu s osobami zapojenými do menších obecných služieb postupne realizujú údržbu mesta po zimnom období. Práce zahŕňajú aj odstránenie inertného materiálu z komunikácií a chodníkov, ktorý sa počas zimy používal. Čistenie prebieha kombinovane, a to pomocou mechanizovanej techniky aj ručne na miestach, kde sa mechanizmy nedostanú.

Súčasťou jarnej údržby je aj starostlivosť o mestskú zeleň. Orez drevín bol realizovaný na viacerých lokalitách, napríklad na uliciach Mlynská a Janka Kráľa, na jednosmerkách smerom k mestskej tržnici, ako aj v lokalitách Dubník, Okulka, Sídlisko 1. mája, Lúčna a v rodinnej zástavbe. „Odborné orezávanie drevín prispieva k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a zároveň k udržiavaniu estetického vzhľadu verejných priestranstiev,“ dodala samospráva.
