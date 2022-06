Zdravotníctvo vo Vranove nad Topľou oslavuje 70. výročie

Vranov nad Topľou 20. júna (TASR) – Zdravotníctvo vo Vranove nad Topľou si v tomto roku pripomína svoje 70. výročie. Jeho história siaha do roku 1952, keď v meste vznikol okresný úrad národného zdravia. Vranovská nemocnica, ktorej prvé oddelenia otvorili o pár rokov neskôr, pri príležitosti výročia ocenila svojich piatich bývalých riaditeľov a 29 súčasných zamestnancov pracujúcich v nej viac ako 40 rokov. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj nemocnica vo Vranove.



Ako hovorí generálny riaditeľ siete Radoslav Čuha, vranovská nemocnica bola prvou, v ktorej začali s výstavbou nového konceptu spojených multiodborových oddelení anestéziológie a intenzívnej starostlivosti (OAMIS). Vďaka prístavbe v roku 2014 sa tu zvýšil počet intenzivistických lôžok z 12 na 17. "Rozšírením tohto oddelenia vranovská nemocnica príkladne zvládala aj extrémne náročné chvíle 'covidových' vĺn a starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadovali intenzivistickú liečbu," skonštatoval.



"Som vďačný všetkým svojim kolegom za profesionálnu prácu, ktorú každý deň odvádzajú a za lásku, s akou sa starajú o našich pacientov. Nemocnici preto do ďalších rokov prajem najmä takých skvelých ľudí, ako mala doteraz, pretože bez nich by sme nemohli oslavovať 70. výročie a, samozrejme, spokojných a vyliečených pacientov," uviedol k výročiu riaditeľ nemocnice Eugen Lešo.



Vranovská nemocnica je stabilným zamestnávateľom pre 550 ľudí.