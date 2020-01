Vranov nad Topľou začal so zberom živých vianočných stromčekov

Vranov nad Topľou 10. januára (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou začalo v týchto dňoch so zberom a odvozom živých vianočných stromčekov z rodinných a bytových domov. Informovala o tom samospráva na svojej oficiálnej internetovej stránke.



"Obyvatelia bývajúci v bytových domoch môžu vianočné stromčeky ukladať k stojiskám na komunálny odpad, odkiaľ budú následne odvezené zberovou spoločnosťou," uviedlo mesto.



Obyvatelia bývajúci v rodinných domoch môžu vývoz živých vianočných stromčekov nahlásiť na telefónnych číslach 057/4463 363 alebo 0902 947 957, a to vždy do piatka až do 28. februára. "Vianočný stromček bude zberovou spoločnosťou odvezený nasledujúci týždeň v pondelok," doplnila samospráva.



Vianočné stromčeky tiež môžu Vranovčania bezplatne odovzdať na zbernom dvore na Toplianskej ulici. Mesto upozorňuje, že stromčeky je pred ich odovzdávaním nutné odzdobiť od vianočných dekorácií.