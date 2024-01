Základná škola vo Vranove nad Topľou vybuduje ovocný sad aj skleník

Vranov nad Topľou 9. januára (TASR) - Základná škola (ZŠ) Sídlisko II vo Vranove nad Topľou bude mať vlastný ovocný sad a obnoví aj školskú záhradu. Škola bola úspešná v ďalšom podanom zelenom projekte. Cez grantovú schému Environmentálneho fondu sa jej podarilo získať finančné prostriedky v celkovom objeme 97.500 eur. TASR o tom informovalo vedenie školy.



Projekt sa bude realizovať na ploche viac ako 1800 štvorcových metrov v zadnej časti areálu ZŠ, ktorá v minulosti slúžila ako školská záhrada. "Tešíme sa na všetky edukačné možnosti, ktoré tento projekt prinesie, a veríme, že revitalizovaný školský areál bude slúžiť ako atraktívna exteriérová EKO-učebňa, v ktorej si žiaci aj zašpinia ruky," uviedol riaditeľ školy Peter Kocák. Plocha školskej záhrady poskytne žiakom príležitosť zapojiť sa do pestovateľských prác a iných edukačných aktivít. Táto rozľahlá plocha sadu umožní výsev kvitnúcej lúky, ktorá priláka včely a ďalšie opeľovače.



Kocák doplnil, že projektová štúdia záhrady zahŕňa vytvorenie ovocného sadu s pestrým výberom stromov, skleník fungujúci ako EKO-učebňa, vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, ovocné kry s množstvom druhov ovocia, živý plot oddeľujúci areál od susedného pozemku, kvitnúcu trávnu zmes pre opeľovače a besiedku na exteriérové vyučovanie a relaxáciu. Taktiež plánujú aj vytvorenie kompostovísk. Práce by chceli dokončiť do konca školského roka.