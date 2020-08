Problém teplej vody vo Vranove rieši aj tajomník rezortu hospodárstva

Vranov nad Topľou 11. augusta (TASR) – Situáciou približne 5000 domácností vo Vranove nad Topľou, ktoré sú od konca júla bez teplej vody, sa v pondelok 10. augusta zaoberal aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek. Ako vyplýva z informácií zverejnených na internetovej stránke mesta, s vedením samosprávy rokoval o možnostiach finančnej aj legislatívnej štátnej pomoci.



„Bavili sme sa o tom, ako túto situáciu riešiť hlavne po legislatívnej stránke do budúcnosti, aby sa neopakovala ako vo Vranove, tak ani v iných mestách," povedal Galek s tým, že témou stretnutia boli aj možnosti investovania do infraštruktúry a nového zdroja.



V aktuálnej situácii má podľa neho hlavné slovo pri štátnej pomoci mestu úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten má rozhodnúť o tom, či spoločnosť Cemed, s ktorou vranovská samospráva plánuje uzavrieť zmluvu o prevádzke tepelného hospodárstva mesta, dostane na túto činnosť licenciu.



Uzatvorením zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Cemed sa budú vranovskí mestskí poslanci zaoberať na svojom stredajšom zasadnutí. K jej odobreniu bude potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov.



Podľa konateľa spoločnosti Cemed Jozefa Mihalčina budú mať Vranovčania, v prípade kladného rozhodnutia samosprávy, teplú vodu do dvoch dní od opätovného spustenia plynu.



Dôvodom, prečo sú obyvatelia Vranova bez teplej vody, je odpojenie 26 kotolní od dodávok plynu pre problém s platbami zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá s mestom v minulosti uzavrela zmluvu na dodávku tepla a teplej vody. Mesto po výpadku dodávok teplej vody zmluvu spoločnosti vypovedalo.