Počas výjazdového dňa predsedu Prešovského kraja riešili i parkovanie

Vranov nad Topľou 6. mája (TASR) - Dialóg s primátormi miest a starostami obcí, zástupcami inštitúcií, verejnej správy a ďalších aktérov o rozvoji regiónu, problémoch i možných riešeniach či pomoci bol cieľom pondelkového pracovného výjazdu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského vo Vranove nad Topľou. Okrem iného by mali v meste v spolupráci s krajom vzniknúť nové parkovacie miesta.



"Najčastejšie kladené otázky sú na oblasť dopravy a cestných komunikácií. Ďalšou vážnou témou je zamestnanosť, školstvo a sociálna oblasť," uviedol Majerský a doplnil, že čakajú na jednotlivé výzvy, ktoré sú prepojené na ministerstvo regionálneho rozvoja, a takisto výzvy na čerpanie eurofondov.



"Sú aj oblasti, ktoré sú naviazané priamo na finančné prostriedky PSK. Pre nás je dôležité, aby sme našli finančné prostriedky na dobudovanie kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou. Rovnako aby sme našli čo najväčší balík peňazí na realizáciu jednotlivých cestných úsekov. Odchádzame do Prešova s požiadavkami jednotlivých starostov, ktorí chcú budovať popri našich cestách druhej a tretej triedy chodníky, aby bola zabezpečená bezpečnosť ľudí v obciach," priblížil Majerský.



Jednou z tém bol i severný obchvat mesta. "Máme vysporiadané takmer všetky pozemky, ostáva nám vysporiadať ešte za možno nejakých 400.000 eur. Stavebné povolenie by malo byť vydané do konca tohto roka alebo na jeseň a potom už je dôležité pripraviť finančný balík vo výške zhruba 20 miliónov eur," doplnil Majerský a povedal, že rokuje v tejto veci s kompetentnými v Bratislave, aby sa na projekt našli financie.



Podľa primátora Vranova nad Topľou Jána Ragana počas dňa prerokovali viaceré témy, od veľkých projektov za niekoľko miliónov eur až po menšie veci. "Samozrejme, tie veľké veci, ako sú obchvat, kultúrne stredisko, investície do dopravy, investície do škôl, to sú veci, ktoré nás tešia a posúvajú náš okres dopredu. Sú však aj také organizačné veci, ktoré zatiaľ nevieme vyriešiť, ako je právna subjektivita pre múzeum alebo usporiadanie niektorých kultúrnych inštitúcií. Je tu prísľub, že budeme o nich ešte rokovať," povedal Ragan a doplnil, že sa zaoberali i vybudovaním parkovacích miest.



"Riešením parkovania pri športovej hale vznikne minimálne 60 parkovacích miest. Našli sme riešenie, že vymyslíme vstup priamo z hlavnej cesty z Ulice M. R. Štefánika a aj priamo v tomto priestore sa vytvoria ďalšie parkovacie miesta. Nateraz sme sa dohodli aj na vytvorení približne 40 parkovacích miest pri kultúrnom centre. V riešení je ďalších asi 30 parkovacích miest, všetko je otázkou peňazí," dodal Ragan.



V rámci pracovného výjazdu si predseda PSK popoludní pozrel priestory budovy multifunkčného centra, kde budú v budúcnosti sídliť Hornozemplínska knižnica a Hornozemplínske osvetové stredisko. Rovnako navštívil priemyselný park Ferovo - BDR Thermea, ako aj vodnú nádrž Veľká Domaša.