Vranovčania čelia obvineniu za krádež lešenia i kovového materiálu

Vranov nad Topľou 22. apríla (TASR) – Polícia obvinila dvoch Vranovčanov vo veku 26 rokov z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že mladíci sa dopustili krádeže v objekte firmy na Cintorínskej ulici v mestskej časti Čemerné vo Vranove nad Topľou a druhýkrát v jednom z neobývaných domov na tej istej ulici.



Koncom marca tohto roku podvečer sa stretli v Čemernom, kde sa po vzájomnej dohode vybrali k objektu spomínanej firmy. Podľa slov Ligdayovej preskočili uzamknutú vstupnú bránu, prešli k budove skladu, odkiaľ odcudzili šesť kusov hliníkových častí lešenia a päť kusov dlhých pozdĺžnych zvetrávacích dielov. Ďalej ukradli aj dielenský mlynček na hrozno vyrobený z duralových valcov. „Poškodená spoločnosť škodu vyčíslila na viac ako 550 eur,“ ozrejmila hovorkyňa.



Polícia vo Vranove nad Topľou šetrila aj prípad krádeže kovového materiálu, ku ktorému došlo koncom marca tohto roku v nočných hodinách v jednom z neobývaných domov na Cintorínskej ulici v mestskej časti Čemerné vo Vranove nad Topľou. Vyšetrovaním bolo preukázané, že aj tejto krádeže sa dopustili spomínaní Vranovčania. „Neoprávnene vošli do dvora rodinného domu k hospodárskej budove, poškodili zámok na vchodových dverách a odniesli si 60 kilogramov kovového materiálu. Napriek ich snahe vojsť do domu sa im to nepodarilo, keďže boli vyrušení, zľakli sa kriku na ulici,“ vysvetlila Ligdayová. Ako dodala, obvinení muži sú stíhaní na slobode a hrozí im dvojročné väzenie.