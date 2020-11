Vranovská nemocnica apeluje na verejnosť, aby dodržiavala opatrenia

Vranov nad Topľou 19. novembra (TASR) – V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v okrese Vranov nad Topľou apeluje vranovská nemocnica na obyvateľov regiónu i svojich pacientov, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia. "Takto nám vedia pomôcť, o to by sme ich chceli požiadať," povedal vo štvrtok na brífingu riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Eugen Lešo.



"Chcel by som zdôrazniť, že situácia v regióne je naďalej vážna a chceli by sme apelovať na všetkých pacientov a klientov, ktorí tu prichádzajú, je to v priemere viac ako 1000 ľudí denne, aby dodržiavali všetky opatrenia, ktoré sú potrebné," uviedol s tým, že problémy s dodržiavaním opatrení registrujú aj priamo v nemocnici.



Podľa Lešových slov je situácia v nemocnici stabilizovaná, okrem pacientov s ochorením COVID-19 poskytuje "plnohodnotnú starostlivosť" aj všetkým ostatným pacientom vrátane operatívnych výkonov. "Samozrejme, že tieto výkony sa vykonávajú v redukovanom režime, pretože sme museli vytvoriť COVID zónu pre pacientov a reprofilovať 20 percent lôžok, čo je 49 lôžok," doplnil s tým, že aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných spolu 20 pacientov s ochorením COVID-19, pričom dvaja z nich sú na umelej pľúcnej ventilácii. Ako dodal, nemocnica urobí všetko pre to, aby aj naďalej dokázala poskytovať komplexnú starostlivosť, aj keď v redukovanej podobe.



Výrazná zmena mala v nemocnici nastať, čo sa týka karantenizovaných zamestnancov. "Od nedele došlo k zníženiu počtu zamestnancov, ktorí boli v karanténe z počtu 48 na aktuálne číslo 26. Všetci už nastúpili do pracovného pomeru, čo len potvrdzuje stabilizáciu stavu v nemocnici," povedal Lešo s tým, že v zariadení vypomáhajú aj externisti. Vranovská nemocnica pritom eviduje celkovo 560 zamestnancov, pričom aktuálne v nej, prevažne vzhľadom na materské dovolenky, ich pracuje 467.



Vo vranovskej nemocnici hospitalizovali od vypuknutia druhej vlny pandémie nového koronavírusu na covid lôžkach spolu 130 pacientov, úspešne vyliečených ich bolo 90. V poslednom období však podľa Lešových slov pribúda v nemocnici úmrtí na ochorenie COVID-19. "Za posledných 48 hodín to bolo šesť úmrtí. Takže spolu máme 23 úmrtí od začiatku druhej vlny," uviedol s tým, že v prípade posledných úmrtí išlo väčšinou o chorých, starších, polymorbídnych pacientov. Traja z nich mali byť klientmi Centra sociálnej starostlivosti Ametyst Tovarného.



Nemocnica poskytuje aj antigénové testovanie. Počas stredy 18. novembra využilo túto možnosť 74 záujemcov, pozitívne výsledky vyšli štyrom z nich. Počas víkendu sa ďalšie kolo plošného testovania uskutoční vo ôsmich obciach Vranovského okresu. Sú nimi Benkovce, Hlinné, Matiaška, Nižný Kručov, Pavlovce, Petrovce, Vlača a Zámutov.