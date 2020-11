Vranovskú ulicu v Prešove plne sprejazdnia, práce pokračujú

Prešov 15. novembra (TASR) – Vranovská ulica v Prešove má byť od pondelka (16. 11.) plne prejazdná. V záverečnej fáze sú tiež práce na rekonštrukcii cestného prieťahu cez obec Kapušany, práce na križovatke pri obci Nemcovce už cestári ukončili. Ako pre TASR potvrdila Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC), ktorá cestu medzi Prešovom a Lipníkmi rekonštruuje od mája tohto roka, úplné ukončenie prác v celom úseku očakávajú v apríli 2022.



"V priebehu víkendu očakávame ukončenie prác vrátane vodorovného značenia a následné odstránenie všetkých obmedzení v úvode budúceho týždňa," informovala k úplnému sprejazdneniu Vranovskej ulice v Prešove s tým, že v záverečnej fáze majú byť práce na chodníkoch, úprave ostrovčekov v križovatkách a osadení zvislého dopravného značenia. Cestári tiež zabezpečujú osvetlenie priechodov pre chodcov.



"Práce v intraviláne obce Kapušany predpokladáme ukončiť do konca novembra a následne odstrániť všetky obmedzenia, práce na križovatke pri obci Nemcovce sú ukončené. Ostáva ukončiť vodorovné dopravné značenie," doplnila s tým, že ďalšie práce na rekonštrukcii cesty medzi Prešovom a Lipníkmi budú počas zimného obdobia, od decembra do februára 2021 prerušené. Podľa Karelovej slov majú cestári v pláne začať s prácami na vynechaných úsekoch stavby začiatkom budúceho roka, hneď, ako to umožnia poveternostné podmienky.



Rekonštrukcia cestnej komunikácie I/18 na úseku medzi Prešovom a Lipníkmi s rozpočtovým nákladom 11.260.775 eur má zabezpečiť odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa. "Cieľom stavby je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy a zlepšenie podmienok životného prostredia," informovala SSC.