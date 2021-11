Vranovský RÚVZ nariadil obmedziť prezenčnú výučbu všetkých žiakov

Vranov nad Topľou 29. novembra (TASR) – Obmedziť prezenčnú výučbu žiakov druhého stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl na území okresu Vranov nad Topľou nariadil od pondelka tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Dôvodom je vysoký počet detí a mládeže pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a ich sociálne kontakty. Uviedla to pre TASR regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová.



"Od začiatku novembra do 28. novembra evidujeme 3468 ochorení, z nich je 951 vo veku od piatich do 19 rokov, čo sú žiaci a študenti. Vo vekovej kategórii rodičov (35 - 54 rokov) je pozitívnych 1146 osôb," priblížila s tým, že RÚVZ preto obmedzenie kontaktov vníma ako jedinú možnú cestu, ako zmierniť šírenie pandémie.



Rosiarová zároveň poukázala na účinnosť očkovania v boji proti pandémii. "V okrese od začiatku novembra neevidujeme ani jeden prípad ochorenia COVID-19 v domovoch sociálnych služieb pre seniorov," uviedla.







K chodu výučby na prvom stupni základných škôl a v materských školách pristupovali hygienici individuálne. "Počas týždňa sme sledovali chorobnosť u detí a tam, kde chorobnosť bola vyššia ako 25 percent, sme zatvorili materské školy aj prvý stupeň," doplnila Rosiarová po zasadnutí okresného krízového štábu s tým, že v týchto prípadoch je deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre umožnená výučba prostredníctvom školských klubov.







Pandemickú situáciu a sprísnené opatrenia prehodnotia hygienici na okresnom krízovom štábe vo štvrtok (2. 12.), zrušením nariadenia o dištančnej výučbe starších žiakov sa budú kompetentní zaoberať najskôr v utorok 7. decembra, doplnila Rosiarová. Podľa slov prednostu vranovského okresného úradu Alfonza Kobielského sa na základe situácie zo severných okresov Prešovského kraja, kde počet pozitívnych prípadov po kulminácii postupne klesá, očakáva v nasledujúcom období klesajúca tendencia nových prípadov i v okrese Vranov nad Topľou.