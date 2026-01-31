Vrátnu dolinu v lete navštevuje denne priemerne okolo 3000 ľudí

< sekcia Regióny
Varín 31. januára (TASR) - Priemerná letná denná návštevnosť Vrátnej doliny dosiahla vlani 3006 návštevníkov. Výsledky monitoringu návštevnosti vo vybraných frekventovaných lokalitách územia prezentovala Správa Národného parku (NP) Malá Fatra na svojej webovej stránke.
Monitoring návštevnosti realizovali v Malej Fatre vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. „Cieľom bolo získať aktuálne údaje o pohybe návštevníkov v centrálnej časti národného parku počas hlavnej sezóny. Získané údaje poskytujú dôležitý prehľad o aktuálnom využívaní územia návštevníkmi a slúžia ako odborný podklad pre ďalšiu starostlivosť o chránené územie,“ uviedla správa NP.
Zber údajov sa uskutočnil počas siedmich vybraných dní v mesiacoch júl a august, pričom boli zastúpené pracovné dni aj víkendy. „Priemerná letná denná návštevnosť Vrátnej doliny bola stanovená na 3006 návštevníkov. Najvyššie počty boli zaznamenané počas víkendov a v dňoch s priaznivými poveternostnými podmienkami. Približne 70 percent návštevníkov tvorili domáci turisti zo Slovenska,“ priblížila výsledky správa NP.
Doplnila, že monitoring prebiehal v oblasti Vrátnej doliny v časti Tiesňavy, na Snilovskom sedle a v lokalite Sedlo Medziholie. „Snilovské sedlo patrilo aj v roku 2025 medzi najviac navštevované turistické uzly národného parku. Celková denná frekvencia návštevníkov sa tu pohybovala približne od 1500 do takmer 3000 osôb. V lokalite Sedlo Medziholie sa denná frekvencia návštevníkov pohybovala od 500 do 1500 osôb. Najviac využívané boli trasy smerujúce na Veľký Rozsutec a do osady Štefanová, najmä počas víkendov a v období stabilného letného počasia,“ dodala správa NP.
