VRAŽDA MANŽELKY: Súd vzal obvineného do väzby
Trnavský krajský vyšetrovateľ obvinil 38-ročného muža z okresu Galanta z obzvlášť závažného zločinu vraždy v utorok (10. 3.).
Autor TASR
Trnava 12. marca (TASR) - Okresný súd Trnava vzal do väzby muža z okresu Galanta, obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Ide o manžela 35-ročnej ženy, ktorá zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa trnavských súdov Jana Kondákorová.
„Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Trnava vzala obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že by sa mohol skrývať alebo utiecť, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, keďže mu v prípade dokázania viny hrozí vysoký trest, a tiež z obavy, že by pokračoval v páchaní trestnej činnosti,“ priblížila hovorkyňa s tým, že uznesenie súdu je právoplatné.
Polícia prijala oznámenie o incidente v jednej z obcí Galantského okresu v nedeľu (8. 3.) večer. Policajti vykonali neodkladné a neopakovateľné úkony na mieste činu, potrebné procesné úkony. Vo veci sa vykonávajú viaceré znalecké dokazovania s cieľom náležitého objasnenia prípadu.
