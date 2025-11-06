< sekcia Regióny
VRAŽDA 28-ROČNEJ ŽENY: Obvinili mladíka zo Sečoviec
Žena mala byť ubytovaná v jednom z michalovských ubytovacích zariadení.
Autor TASR
Sečovce/Košice 6. novembra (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy 28-ročnej ženy obvinila polícia 16-ročného mladíka zo Sečoviec. Zároveň spracovali podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Telo ženy v značnom rozklade našiel v apríli v krovinatom poraste v katastri mesta Sečovce náhodný okoloidúci. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Žena mala byť ubytovaná v jednom z michalovských ubytovacích zariadení. „Z neho však 28. januára ráno odišla a viac sa do neho nevrátila, a to aj napriek tomu, že ubytovanie mala rezervované až do konca mesiaca január. Všímavej recepčnej sa jej ‚nenávrat‘ nepozdával, a tak policajtom nahlásila jej nezvestnosť,“ uviedla.
Košickí krajskí kriminalisti zistili, že žena sa pred smrťou stretla s vtedy 15-ročným Sečovčanom, s ktorým mala vzťah. „Počas domovej prehliadky podozrivý dobrovoľne vydal veci, ktoré vykazovali súvis s násilnou trestnou činnosťou, preto ich policajti zaistili a putovali na expertízu,“ dodala Ivanová s tým, že získané dôkazy svedčili v neprospech mladého Sečovčana.
