VRAŽDA V KOŠICKOM BYTE: Obvinili 54-ročnú ženu

Košice 1. augusta (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil košický policajný vyšetrovateľ 54-ročnú ženu. „Výsledky vyšetrovania preukázali, že obvinená žena za doposiaľ presne nezistených okolností v úmysle spôsobiť smrť 56-ročnému mužovi ho ostrým predmetom bodla do oblasti brucha, čím mu spôsobila zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým muž v jednom z košických bytov v mestskej časti Staré Mesto podľahol,“ informovala košická krajská polícia.



Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do vyšetrovacej väzby, ktorú v piatok sudca akceptoval. „Obvinená žena podala na rozhodnutie o väzbe sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ uviedla polícia.







K násilnému útoku podľa zistení došlo v stredu 30. júla v skorých ranných hodinách. V prípade dokázania viny hrozí žene trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.



Presné okolnosti prípadu, motív konania a priebeh skutku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.