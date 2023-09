Vrbický most v Liptovskom Mikuláši zbúrajú a postavia nový

Liptovský Mikuláš 27. septembra (TASR) - Vrbický most ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši od pondelka (2. 10.) na niekoľko mesiacov zatvoria. Zbúrajú ho a na jeho mieste postavia nový. TASR to potvrdila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



"Na stavenisku momentálne prebiehajú prípravné a práce spojené so zriadením obchádzkovej trasy," priblížila Lacová.



Stavbu odovzdali zhotoviteľovi minulý týždeň, pôjde o kompletnú prestavbu. "Nový most vybudujú na mieste pôvodného. Stavebné práce nie je možné robiť v polovičných profiloch, keďže to priestorové riešenie súčasného mosta a technológia výstavby neumožňujú," vysvetlila hovorkyňa. Dodala, že práce sa uskutočnia za úplnej uzávery a doprava bude presmerovaná po obchádzkovej trase. Tá bude merať zhruba päť kilometrov.



Hovorkyňa uviedla, že stavebné práce by mali byť dokončené v septembri 2024 a vyžiada si to investíciu viac ako dva milióny eur.



Zlý technický stav Vrbického mosta si v marci tohto roka vyžiadal dopravné obmedzenia. Mesto Liptovský Mikuláš upozornilo, že ide o frekventovanú spojnicu s dvomi mestskými časťami. Využívajú ho aj zamestnanci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pri ceste do práce a prechádza ním tiež mestská autobusová doprava.