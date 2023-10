Vrbický most v Liptovskom Mikuláši uzavreli približne na rok

Liptovský Mikuláš 3. októbra (TASR) - Vrbický most ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši od utorka približne na rok zatvorili. Zbúrajú ho a na jeho mieste postavia nový. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková. Úsek bude potrebné obchádzať.



"Obchádzková trasa povedie cez Poľnohospodársku ulicu a diaľničný privádzač. Dočasná autobusová zastávka je pred družstvom," dodala hovorkyňa.



Most v havarijnom stave rekonštruuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Stavbu odovzdali zhotoviteľovi v septembri, pôjde o kompletnú prestavbu. Nový most vybudujú na mieste pôvodného. Hovorkyňa ŽSK Eva Lacová vysvetlila, že stavebné práce nie je možné robiť v polovičných profiloch, keďže to priestorové riešenie súčasného mosta a technológia výstavby neumožňujú. Ako uviedla, stavba by mala byť dokončená v septembri budúceho roka. Bude to stáť viac ako dva milióny eur.



Zlý technický stav Vrbického mosta si v marci tohto roka vyžiadal dopravné obmedzenia, boli na ňom zúžené jazdné pruhy a znížená rýchlosť. Podľa mesta ide o frekventovanú spojnicu centra s časťami Iľanovo a Ploštín. Využívajú ho aj zamestnanci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pri ceste do práce a prechádza ním tiež mestská autobusová doprava.