Vrbová nad Váhom: Rekonštrukcia mosta by mala byť ukončená v máji
Prestavba mosta na ceste tretej triedy 1474 cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor sa začala vlani odstránením pôvodnej nosnej konštrukcie.
Autor TASR
Vrbová nad Váhom 24. februára (TASR) - V prvej polovici mája tohto roka by mala byť ukončená rekonštrukcia mosta pri obci Vrbová nad Váhom v okrese Komárno. Stavebné práce boli v uplynulých týždňoch pozastavené z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, aktuálne však opäť pokračujú, informoval správca cesty Nitriansky samosprávny kraj.
Prestavba mosta na ceste tretej triedy 1474 cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor sa začala vlani odstránením pôvodnej nosnej konštrukcie. Pôvodné piliere zostali zachované, na nich boli vybudované nové časti nosnej konštrukcie a železobetónová doska. V najbližších dňoch budú práce pokračovať izoláciou a prácami na rímsach.
Na úseku cesty počas rekonštrukčných prác platí úplná uzávera pre všetky druhy dopravy vrátane chodcov. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením a je určená pre vozidlá do 3,5 tony s výnimkou autobusov regionálnej dopravy Arriva.
