V obci Vrbovce zorganizujú letnú školu v štyroch cykloch

Vrbovce 18. júla (TASR) - Letnú školu v obci Vrbovce v okrese Myjava zorganizujú v štyroch cykloch od 18. júla do 20. augusta. TASR o tom informovala riaditeľka základnej školy Vrbovce Janka Plešová.



"Máme výborné ohlasy z minulého roka, a preto sme sa rozhodli opäť zorganizovať letnú školu. Zámerom je zábavnou formou si prehlbovať vedomosti z hlavných vzdelávacích oblastí, odbúranie strachu z poznávania nových vecí či rozvoj pohybových aktivít a zručností, ale hlavne vytvoriť zmysluplné trávenie voľného času počas prázdnin, ktoré budú zabezpečovať skúsení pedagógovia," uviedla Plešová.



Školu povedú ôsmi kmeňoví zamestnanci školy a jedna dobrovoľníčka. "Prejavilo o ňu záujem 41 žiakov prvého stupňa, ktorí sú rozdelení do dvoch dlhších cyklov. Budú si môcť vyskúšať rôzne pozorovania a skúmania prírody, ako aj prehlbovania vedomostí z nášho regiónu. Dôraz sa bude klásť na správny spôsob života, poznávanie liečivých rastlín, navštívia biofarmu, vyskúšajú si jazdu na koňoch, navštívia zberný dvor a, samozrejme, sa budú venovať i pohybovým zručnostiam," doplnila riaditeľka školy.



Do jedného dlhšieho a jedného kratšieho cyklu je rozdelených 24 žiakov druhého stupňa. "Zámerom dlhšieho cyklu je upevnenie si vedomostí v anglickom jazyku a geografii. Žiaci budú virtuálne navštevovať anglicky hovoriace krajiny, spoznávať ich kultúru, oboznámia sa s ich históriou, športom a to všetko v angličtine. Zároveň budú ochutnávať aj ich typické jedlá, ktoré si budú pripravovať v školskej kuchynke," informovala Plešová.



Ako doplnila, zámerom kratšieho cyklu je nadviazať na remeslá, ktoré sa dostávajú do zabudnutia, a takým je i krajčírstvo, ktoré bolo na Vrbovciach veľmi rozšírené. "Žiaci sa budú učiť šiť, budú mať k dispozícii rôzne kúsky odevov, ktoré budú prešívať a vytvárať nové modely. Na záver tohto cyklu sa urobí módna prehliadka, ktorá bude určená i pre rodičov. Školu sme ponúkli i žiakom z Ukrajiny, ale neprejavili záujem," uviedla riaditeľka školy.