Mesto Vrbové plánuje obnoviť telocvičňu pri ZŠ na Komenského ulici
Autor TASR
Vrbové 23. januára (TASR) - Mesto Vrbové v okrese Piešťany plánuje zrekonštruovať telocvičňu pri Základnej škole (ZŠ) na Komenského ulici. Projekt je rozdelený na dve časti. V rámci prvej pôjde o výmenu okien a zateplenie budovy. TASR to uviedol primátor mesta Štefan Kubík.
Cieľom projektu je modernizácia a zlepšenie technického stavu telocvične základnej školy, ktorá je dôležitým priestorom pre telesnú výchovu a športové aktivity žiakov, taktiež vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre výučbu telesnej výchovy a celkovo zlepšiť komfort a využiteľnosť športových priestorov v areáli školy.
Na prvú etapu mesto získalo nenávratné finančné prostriedky (NFP) z Environmentálneho fondu vo výške 317.591 eur, práce by sa mali začať v marci. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5 %, čo predstavuje 16.715,32 eura.
Samospráva sa snaží získať NFP na realizáciu druhej časti stavebných úprav, ktoré by zahŕňali napríklad nové sociálne zariadenie či interiér telocvične. Aktuálne čaká na rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
