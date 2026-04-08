Vrbové pripravuje Astronomický víkend s pozorovaním oblohy
Autor TASR
Vrbové 8. apríla (TASR) - Mesto Vrbové pripravuje na záver apríla podujatie Astronomický víkend, ktoré ponúkne program pre deti aj dospelých. Uskutoční sa 25. a 26. apríla na viacerých miestach v meste. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Prvý deň (25. 4.) program odštartuje o 17.00 h podujatím Festival Mesiaca a Marsu, ktoré zabezpečí Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella. Konať sa bude na nádvorí kúrie Mórica Beňovského, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični Základnej školy na Komenského ulici.
Večer o 19.00 h bude nasledovať prednáška Challenger, tragický krátky let. Program bude pokračovať večerným blokom Festivalu Mesiaca a Marsu o 20.30 h. Následne o 20.45 h je naplánované pozorovanie nočnej oblohy pred Kostolom sv. Gorazda.
Druhý deň (26. 4.) bude program patriť najmä deťom. O 16.00 h sa v kúrii Mórica Beňovského uskutoční interaktívny vzdelávací program Ahoj vesmír! Podujatie má priblížiť astronómiu verejnosti a podporiť záujem o vesmír najmä medzi deťmi a mládežou.
