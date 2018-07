Vrbovské vetry privejú dobrú hudbu a kvalitnú zábavu

Program festivalu je vyskladaný až do polnoci. Po CHVM vystúpi La3no Cubano, potom Mňága a Žďorp, skupiny Jobusovcov Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi, Chikilikitua, Korben Dallas a Progres 2.

Vrbové 14. júla (TASR) – Koncert skupiny CHVM v úvode o 13. hodine 14. minúte, Upratéka v úplnom závere a medzitým koncerty a takmer vážne vystúpenia členov organizácie Kriak – to je festival Vrbovské vetry, ktorý bude v sobotu vo Vrbovom. Stojí na zanietení jeho hlavného organizátora Braňa Jobusa a ľudí okolo neho, ktorí už dvanásty rok prinášajú ľuďom z Vrbového i celého Slovenska dobrú náladu a hudbu.



"Nezavolali nás na Hodokvas a my sme mali chuť hrať. Tak som si povedal, že si urobíme vlastný festival, kde si zahráme, kedy chceme, skupín máme svojich dosť a nebudeme už čakať, či sa iní rozhodnú nás pozvať. Programu je dosť na celý večer," takto zdôvodnil svojho času vznik Vrbovských vetrov Jobus.



Aj tento rok naplnil tieto slová, program festivalu je vyskladaný až do polnoci. Po CHVM vystúpi La3no Cubano, potom Mňága a Žďorp, skupiny Jobusovcov Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi, Chikilikitua, Korben Dallas a Progres 2.



Na 18. hodinu je nachystané slávnostné otvorenie a zároveň zatvorenie festivalu za účasti Pána Preccedu multiorganizácie Kriak-hojdacieho koníka, následne súťaž Formuly Nula a neskoršie večer bude aj vetrotombola a na konci akcie 1. časť blikajúceho dychového hudobného systému.



V informáciách pre účastníkov organizátori prísne zakazujú priniesť si zlú náladu a ubližovať si navzájom. "Modlíme sa, aby bolo dobré počasie, ten, kto bol na Vrbovských vetroch, vie, že sme prežili uragán s lejakom. Je leto a v lete nemrzne," napísali na web festivalu. Záujemcom je k dipozícii stanové mestečko, postavené hneď vedľa futbalového štadióna, kde sa festival každoročne koná. Už druhý rok na základe rozhodnutia organizátorov bez tlačených plagátov.