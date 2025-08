Vrbové získalo z eurofondov dotáciu 633.000 eur na obnovu synagógy

Vrbové 4. augusta (TASR) - Mesto Vrbové plánuje v tamojšej synagóge uskutočniť výmenu okien, niektorých dverí a sanáciu balkóna so zábradlím. Na projekt sa podarilo získať dotáciu vo výške 633.000 eur z eurofondov. Z vlastného rozpočtu radnica plánuje vybudovať vo vedľajšej budove „Hačkovec“ sociálne zariadenia, ale aj parkovacie miesta a rampu pre imobilných. Pre TASR to uviedol primátor Štefan Kubík.



Samospráva aktuálne čaká na vyhotovenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva kultúry SR. „Podarilo sa mi získať pre našu synagógu 633.000 eur. Za tieto peniaze chceme vymeniť všetky okná, ktoré sú okolo synagógy, niektoré dvere. Na prvom poschodí je balkón, ktorý chceme zasanovať aj so zábradlím,“ priblížil s tým, že po vyhotovení zmluvy príde na rad verejná súťaž. „Predpokladám, že k prácam sa dostaneme na jar budúceho roku,“ doplnil.



Napriek tomu, že celý projekt prestavby synagógy ešte nie je dokončený, priestory sú využívané napríklad Cirkevnou základnou umeleckou školou sv. Gorazda, ktorá každý rok robí koncert svojich žiakov aj učiteľov. „V máji býva u nás akcia vínne pivničky. Vtedy poskytujeme synagógu pre túto akciu. Mesto tiež rozhodlo, že ak má niekto záujem zosobášiť sa v našej synagóge, tak je možné vykonať v nej aj sobášny obrad,“ uviedol. Po úplnom dokončení má mesto v pláne využívať synagógu na sociálne a kultúrne podujatia.



Synagógu vo Vrbovom postavili v roku 1883. Na Slovensku sa nachádza podobná iba v Malackách a Prešove. Náboženské obrady sa v nej konali až do druhej svetovej vojny. V roku 1947 objekt kúpil podnikateľ Dezider Hačko so zámerom zbúrať ho, ale do zmeny režimu vo februári 1948 to nestihol. Budova potom slúžila ako sýpka či sklad odevného závodu Trikota. Samospráve sa ju podarilo získať do vlastníctva v roku 2016.