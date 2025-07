Vrch Mních bude miestom 32. ročníka osláv Cyrilo-Metodských dní

Detva 3. júla (TASR) - Vrch Mních medzi obcami Kriváň a Korytárky bude opäť miestom Cyrilo-Metodských dní 2025. Pri tejto príležitosti v sobotu (5. 7.) pripravujú pre návštevníkov 32. ročník osláv, tradičnú svätú omšu pod holým nebom i kultúrny program. TASR o tom informoval farár Ján Krajčík z farnosti Kriváň v Detvianskom okrese.



Dodal, že svätí Cyril a Metod sú patrónmi aj farnosti Kriváň, do ktorej patria obe obce. „Je to dlhoročná tradícia, že svätá omša vo sviatok býva na vrchu Mních, ktorý je hranicou medzi týmito dvomi dedinami,“ objasnil s tým, že z oboch prichádzajú na kopec ľudia. Pripomenul, že je to aj v sprievodoch procesií so zástavou.



Ako ďalej uviedol, záujemcovia však chodia aj individuálne. Omša sa podľa neho začne o 10.30 h pri cyrilometodskom dvojkríži, ktorú bude aj slúžiť. Odchod procesie od kostola v Kriváni bude o 9.00 h. „Po omši bude občerstvenie, guláš budú tento rok variť krivánski obecní poslanci,“ podotkol s ním, že v príprave sa po rokoch striedajú s korytárskymi. Pohostenie bude pre všetkých účastníkov. Na podujatí sa podľa Krajčíka zúčastňuje minimálne sto ľudí, v posledných rokoch ich bolo aj viac. „Chodievajú aj rodiny s deťmi, majú výlet a zároveň duchovný i spoločenský zážitok,“ povedal. Po omši vystúpia s kultúrnym program dôchodcovia. Neskôr budú oslavy pokračovať športovo-zábavným popoludním na ihrisku v Kriváni.



Pripomenul, že pre horúce počasie odporúča ľuďom, aby si zobrali klobúky, prípadne nad seba aj dáždnik. „Rovnako je veľmi dôležitý aj pitný režim. My zabezpečujeme vodu, je však dobré, keď si každý pre istotu prinesie svoju,“ poznamenal.



Kopec Mních s výškou 544 metrov nad morom je typický slovanským dvojkrížom na vrchu a výhľadom na kotlinu Detvy. Turistická informačná tabuľa na vrchu uvádza, že sú viaceré verzie o vzniku jeho mena.