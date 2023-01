Vrchárska koruna Trenčianska ponúka najmä menej známe vrcholy v kraji

Trenčín 4. januára (TASR) – Organizátori ôsmeho ročníka cykloturistického projektu Vrchárska koruna Trenčianska (VKT) ponúknu v tomto roku turistom a cykloturistom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) najmä nové, menej známe vrcholy. Informoval o tom organizátor podujatia Radoslav Tilandy.



Cyklisti a turisti sa v roku 2023 v rámci VKT dostanú do neprebádaných zákutí Trenčianskeho kraja, medzi inými napríklad na Čiernachovskú lúku, Jarmočný kríž, Holíš, ku Kostoleckému domu, na vrch Lipovec, k pamätníku v Poriadí, rozhľadňu Ibovka, ale aj na sedlá Gežov, Obšiar či Polámaný vrch. Spoznajú tiež Svätyňu Dolná Poruba, Pávičie, kríž nad Nedašovou Lhotou, Veselé Vŕšky, Zlatovskú kyselku, Zvonicu v Ďurďovom a iné.



"Sú to vrcholy nové, nepoznané. Po siedmom ročníku sme prehodnotili vrcholy, aby boli pre ľudí prijateľnejšie, pretože vyjsť na bicykli na Vtáčnik je naozaj náročné, je to 16,5 kilometra hrebeňovka. V roku 2023 sme zvolili nižšie, dostupnejšie kopce, jeden z nových vrcholov má súvislosť s filmom Trhlina, aby sme mali aj nejakú atrakciu, niečo adrenalínové a nezvyčajné," povedal Tilandy s tým, že Vrchárska koruna Trenčianska odštartuje tradične v apríli.