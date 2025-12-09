< sekcia Regióny
Vrchárska koruna trenčianska prilákala rekordný počet účastníkov
Tí pokorili na bicykli, elektrickom bicykli či peši všetkých 20 vybraných vrcholov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK).
Autor TASR
Trenčín 9. decembra (TASR) - Do jubilejného desiateho ročníka Vrchárskej koruny trenčianskej sa v tomto roku zapojilo rekordných 170 účastníkov. Tí pokorili na bicykli, elektrickom bicykli či peši všetkých 20 vybraných vrcholov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
Účelom podujatia je nielen rozvíjať cyklistickú infraštruktúru formou budovania cyklotrás, ale tiež podporovať aktívny životný štýl jej obyvateľov a pri tom aktívne spoznávať zaujímavosti kraja. Trasa, ktorej súčasťou boli napríklad aj Veľká Javorina, Vršatec či Inovec, mala minimálne 92,5 kilometra s prevýšením viac ako 5000 metrov.
„Teší ma, že sa tento projekt ujal, pretože ľudia robia niečo pre svoje zdravie a pozrú si Trenčiansky kraj z rôznych perspektív. Z každého kopca je náš kraj iný. Pre mňa najťažší cyklovýjazd zahŕňal vysielač nad Trenčianskou Závadou, Vršatec, lavičku nad obcou Lednica a rozhľadňu na Tlstej hore nad obcou Dohňany, kde som ukončil tento ročník Vrchárskej koruny trenčianskej,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Podľa spoluorganizátora a zakladateľa podujatia Radoslava Tilandu v jubilejnom ročníku mal najmladší účastník tri roky, najstarší 86 rokov. Zastúpenie mali nielen obyvatelia zo Slovenska, ale i z Česka či zo Švédska.
Organizátori predstavili 20 vrcholov ďalšieho ročníka. Milovníci cyklistických či turistických výziev sa môžu tešiť na lokality, akými sú Čertova skala, Dastínska kyselka, Hojdačka Radobica, Jazero lásky pri Mojtíne, Kostol sv. Jána Krstiteľa v Pominovci, Kríž pod Markovicou, Rozhľadňa nad Rybníkom, Sibír alebo Vŕvrava.
