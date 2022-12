Vrchársku korunu Trenčianska absolvovalo vyše 100 turistov a cyklistov

Trenčín 14. decembra (TASR) - Viac ako stovka turistov a cykloturistov zdolala v tomto roku všetkých 20 vrcholov v rámci siedmeho ročníka projektu Vrchárska koruna Trenčianska. Informovala o tom Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



"Do siedmeho ročníka sa zapojilo 112 účastníkov, ktorým sa od 10. apríla do 30. novembra 2022 podarilo na vlastných nohách alebo na bicykli zdolať 20 vrcholov v Trenčianskom kraji. Tie ich zaviedli na známe miesta, ako napríklad na Mohylu M. R. Štefánika či na Trenčiansky hrad alebo Hrad Uhrovec, ale aj na neznáme zákutia kraja, kam sa mnohí dostali prvýkrát," uviedla Jánošková.



Úspešní absolventi projektu získali od partnerov projektu - Trenčianskeho samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, diplom a malý darček.



"TSK dáva každý rok financie na značenie cykloturistických trás. Niekoľko miliónov eur, či už z eurofondov alebo vlastných peňazí, sme tiež investovali do vybudovania cyklotrás," pripomenul predseda TSK Jaroslav Baška.