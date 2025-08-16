< sekcia Regióny
Vrcholom ranostredovekého festivalu Velestúr bude bitka o hradisko
Autor TASR
Badín 16. augusta (TASR) - Na lúke pod Hrádkom v Badíne v Banskobystrickom okrese sa v sobotu koná ranostredoveký festival Velestúr, ktorý návštevníkom ponúkne možnosť vstúpiť do obdobia historických bojov či starých remesiel. Program sa začína o 13.00 h dobovým obradom požehnania zeme a komentovanou prehliadkou tábora. TASR o tom informovala hlavná organizátorka Martina Strmeňová.
„Festival prinesie návštevníkom spojenie dobového príbehu, autentickej historickej rekonštrukcie a silného vizuálneho divadla. Raný stredovek, slovanské, severské a karpatské kultúry sa na jeden deň vrátia na miesto, ktoré kedysi patrilo našim predkom. Chceme priniesť históriu živým spôsobom, bez učebnicovej suchosti, a ukázať ju ako fascinujúci príbeh plný ľudí, emócií a krásnych remesiel. Zároveň však s veľkým dôrazom na rekonštrukciu podľa archeologických a historických prameňov,“ priblížila Strmeňová.
Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenie sokoliarskej skupiny Biatec, debatu o šperkoch Veľkej Moravy, turnaj lukostrelcov či bojové turnaje. Deti čaká výcvik malých bojovníkov i čítanie zo slovanských rozprávok. Vrcholom večera má byť o 19.30 h bitka o hradisko. Program o 21.00 h uzavrie ohňová show.
„Hlavným ťahákom Velestúru bude veľká rekonštrukcia bitky o hradisko. Diváci sa ocitnú uprostred dramatického príbehu dvoch bratov, ktorých rozdelila túžba po moci a znovu spojil až obrad zmierenia. Do boja vyrazia desiatky bojovníkov v autentickej zbroji, so štítmi, s mečmi, so sekerami a s kopijami v sprievode dobovej hudby. Festival spája divadelný príbeh, historickú rekonštrukciu a pôsobivý vizuálny zážitok v podobe, akú na Slovensku možno zažiť len na málo miestach,“ dodala Strmeňová. V tábore sa predstaví viac než stovka bojovníkov, remeselníkov či liečiteľky zo Slovenska a z Čiech.
Festival je otvorený pre všetkých, ktorí si chcú užiť atmosféru stredovekého tábora pri dobrom jedle a hudbe. Na dobovom trhu a v remeselnej zóne ponúknu historické skupiny originálne výrobky. Atmosféru raného stredoveku zasa navodia dobové kuchyne.
Podujatie organizuje historická skupina Ilfingr, kmeňový zväz Borivoj a obec Badín.
