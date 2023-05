Vrecká do košíkov na bioodpad je možné v Trenčíne kúpiť aj v automate

Trenčín 29. mája (TASR) - Trenčania si môžu kompostovateľné vrecká do košíkov na bioodpad kúpiť aj v automate. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Kompostovateľné vrecká predávajú bezobalové obchody, obchodná sieť drogérií, veľké potravinové reťazce a od mája 2023 je možné rolku 25 desaťlitrových kompostovateľných vreciek kúpiť aj v novom automate. Umiestnený je pri vchode do Kauflandu pod sídliskom Juh," uviedla hovorkyňa.



Pripomenula, že ak do niektorého zo zberných dvorov v meste prinesú Trenčania tri litre starého použitého kuchynského oleja, dostanú na výmenu rolku kompostovateľných vreciek.



"Vyhadzovať do bionádob odpad v bežných plastových vreckách je nežiaduce a nevhodné. Plastové vrecká sú znečistením bioodpadu a veľmi negatívne ovplyvňujú kvalitu kompostu, ktorý z neho môže vzniknúť," doplnila Ságová.