Vrt pri Čižaticiach dosiahol geotermálnu vodu, má vyše 100 stupňov

Košice 19. marca (TASR) - Vrtná súprava pri Čižaticiach už narazila na geotermálnu vodu a dostala sa do hĺbky viac ako 2,5 kilometra. Podľa zámerov Košického samosprávneho kraja (KSK) by geotermálna voda mala slúžiť budúcemu akvaparku, možné je aj ďalšie využitie.



"Veľká vrtná súprava je aktuálne v hĺbke 2514 metrov, teplota vody sa v tejto hĺbke pohybuje na úrovni viac ako 100 stupňov. Práce teda postupujú plynulo, počas hĺbenia vrtu sme nezaznamenali žiadny technický alebo iný problém," uviedol v piatok (18. 3.) pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.



Práce s veľkou vrtnou vežou neďaleko Košíc sa začali 1. februára a dosiaľ potvrdili predpokladaný geologický profil, teplotu, tlakové pomery, ako aj ďalšie parametre, ako je obsah vody či plynu v hornine. "V súčasnosti sa nachádzame v hlavnom geotermálnom kolektore, ktorý je kľúčový z hľadiska celkovej výdatnosti vrtu," konštatoval predseda kraja. S predbežnými výsledkami vyjadril spokojnosť.



Podľa stanoviska Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE), ktorá vykonáva geologický dozor, je žiaduce, aby sa geotermálny kolektor, teda zdrojová hornina, otvorila v najväčšej možnej hrúbke. "Znamená to, že budeme vedieť dosiahnuť vyšší prítok vody a zvýšiť využitie geotermálneho potenciálu. Z tohto dôvodu sa predĺži vrt do hĺbky 2700 metrov, čo by sme mali dosiahnuť do dvoch týždňov," priblížil Trnka.



Po vrtných prácach bude nasledovať analýza vzoriek hornín zo samého dna vrtu, ako aj vody a plynov. Rozbory a analýzy bude realizovať Fakulta BERG, výsledky by mali byť známe zhruba do troch mesiacov od ukončenia vrtných prác.



Vrt realizuje slovensko-maďarské konzorcium firiem Rotaqua, ktoré uspelo vo verejnom obstarávaní so sumou 1,9 milióna eur. Projekt je financovaný z rozpočtu kraja, zámer odsúhlasili v roku 2019 krajskí poslanci. V prípade priaznivých podmienok pripadá do úvahy nielen využitie pre akvapark, ale aj na geotermálne vykurovanie či výrobu elektrickej energie.