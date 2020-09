Vrtuľník previezol do nemocnice dvojročného chlapca z Dobšinej

Dobšiná 24. septembra (TASR) – Pomoc leteckých záchranárov a rýchly prevoz do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia potreboval dvojročný chlapček v Dobšinej v okrese Rožňava, u ktorého došlo k náhlej zástave srdca. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



„Po úspešnej kardiopulmonálnej resuscitácii ho pozemní záchranári priviezli na futbalové ihrisko, kde už čakal letecký záchranársky tím. Záchranári ho preložili na palubu vrtuľníka a v umelom spánku so zabezpečenými základnými životnými funkciami bol letecky transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach,“ dodala Hopjaková.