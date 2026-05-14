< sekcia Regióny
VRTUĽNÍK V AKCII: Muža zavalili betónové panely
Do banskobystrickej fakultnej nemocnice ho previezli po ošetrení a stabilizácii zdravotného stavu.
Autor TASR
Vígľaš 14. mája (TASR) - V obci Vígľaš v Detvianskom okrese vo štvrtok zavalili 25-ročného muža betónové panely, s vážnym poranením hlavy ho do nemocnice prevážal vrtuľník. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.
Spresnila, že po pristátí vrtuľníka v blízkosti miesta nešťastia si leteckí záchranári pacienta prevzali do svojej starostlivosti. Do banskobystrickej fakultnej nemocnice ho previezli po ošetrení a stabilizácii zdravotného stavu.
Spresnila, že po pristátí vrtuľníka v blízkosti miesta nešťastia si leteckí záchranári pacienta prevzali do svojej starostlivosti. Do banskobystrickej fakultnej nemocnice ho previezli po ošetrení a stabilizácii zdravotného stavu.