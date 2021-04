Vrtuľníky STA počas veľkonočných sviatkov nebudú nad Košicami lietať

Košice 1. apríla (TASR) – Spoločnosť Slovak Training Academy (STA) počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov nebude realizovať žiadne lety. Na štvrtkovom brífingu o tom informovali hovorca STA Dušan Tokarčík a viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová.



„Na poslednom stretnutí sme sa dohodli, že počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov nebudeme lietať ani cez deň, ani v noci. Veríme, že túto našu aktivitu ocenia obyvatelia lokalít, ktorých sa to najviac týka, teda tých, ktoré susedia s medzinárodným letiskom v Košiciach,“ uviedol Tokarčík.







Letecká akadémia na základe spoločných rokovaní uplynulé dva mesiace zasiela mestu Košice svoj letový harmonogram. Cieľom je vopred informovať obyvateľov o zintenzívnení preletov vrtuľníkov. Magistrát to hodnotí pozitívne. „Už vieme na základe konkrétnych dát vyhodnocovať, či dochádza k dodržiavaniu alebo, naopak, k nedodržiavaniu harmonogramov, máme o nich reálnu predstavu,“ povedala Gurbáľová.



Podľa jej slov v uplynulých dňoch opäť zaznamenali väčšie množstvo sťažností od obyvateľov. Tokarčík pripomenul, že začiatkom marca sa pilotný kurz dostal do fázy, keď musia absolvovať aj nočné lety. „Naša činnosť sa tak do istej miery zintenzívnila, o čom sme informovali aj verejnosť. Máme ešte dve skupiny študentov, ktoré potrebujú lietať aj v noci. To by malo trvať najbližšie týždne,“ vysvetlil Tokarčík s tým, že lety plánujú na pracovné dni. Z dôvodu počasia či technického stavu vrtuľníkov sa však môžu presúvať.



Na nočné prelety a nadmerný hluk spôsobovaný helikoptérami sa sťažovali stovky ľudí už niekoľko mesiacov po otvorení výcvikového strediska STA. V roku 2019 vznikla aj petícia. Mesto Košice v uplynulých mesiacoch zaevidovalo desiatky sťažností a žiada úplné zrušenie nočných letov počas sviatkov a dní pracovného pokoja. STA tvrdí, že uskutočnila viacero opatrení a od vlaňajšieho septembra sa napríklad nelieta hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, zmenili trasy letov, obchádzajú zastavané územia a vrtuľníky lietajú vyššie. Mesto a STA sa koncom januára dohodli, že letecká akadémia bude magistrát týždenne informovať o aktuálnej intenzite leteckého výcviku.