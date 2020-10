Vrtuľníky STA uskutočnili monitorovací let povodne

Košice 16. októbra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR si vie predstaviť spoluprácu so špecializovaným výcvikovým strediskom Slovak Training Academy (STA) nielen pri povodniach, ale aj pri monitoringu odpadového hospodárstva či lesnej zveri. Po monitorovacom lete ponad povodie rieky Hornád a stretnutí s predstaviteľmi leteckej akadémie to uviedol rezortný šéf Ján Budaj (OĽANO). TASR o tom informoval hovorca STA Dušan Tokarčík.



Monitorovací let pri aktuálnej povodni na východe Slovenska uskutočnila STA vo štvrtok (15. 10.) vrtuľníkom UH-60 Black Hawk, vytvorili z neho videozáznam. „Do budúcna na základe požiadavky MŽP pripravíme zoznam možností, kedy a pri akých udalostiach sme ochotní, schopní pomáhať. Vďaka našim vrtuľníkom je možný nielen letecký prieskum, ale aj evakuácia obyvateľstva či transport potrebného materiálu,“ uviedol po stretnutí konateľ STA Lukáš Halás.



Aj keď povodňovú situáciu v Košickom kraji vnímali ako kritickú už pri pozemnej obhliadke zaplavených lokalít, jej skutočný rozsah si podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku uvedomili až pri monitoringu počas leteckej obhliadky. "Predpokladáme, že sumár škôd bude šesťciferný," povedal s tým, že voda nezničila len cesty, obydlia a budovy, ale škody narobila aj na ornej pôde.



Flotila vrtuľníkov STA tento týždeň avizovala, že je pripravená pomáhať štátu pri živelných pohromách a mimoriadnych situáciách. Podľa nej sa vďaka pohľadu zhora môžu krízové štáby a vodohospodári lepšie rozhodnúť, ako čo najlepšie vyriešiť povodňovú situáciu.