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Vrútky budú hospodáriť s viac ako desaťmiliónovým rozpočtom
Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 33.000 eur.
Autor TASR
Vrútky 24. novembra (TASR) - Mesto Vrútky bude v roku 2027 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 10,5 milióna eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na minulotýždňovom ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) deväť z desiatich prítomných poslancov.
Rozpočet na rok 2027 bol schválený v celkovej výške 10.465.790 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 417.670 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 33.000 eur. Prebytok bežného rozpočtu slúži na vykrytie nielen schodku kapitálového rozpočtu, ale aj 384-tisícového schodku finančných operácií.
V schválenom rozpočte sú zatiaľ kapitálové výdavky iba na úrovni 48.000 eur. „V rámci kapitálových výdavkov bude riešené len čiastočné usporiadavanie pozemkov a projektová dokumentácia na pripravované investičné zámery. Ďalšie kapitálové výdavky navrhujeme riešiť z vyčísleného prebytku hospodárenia a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu,“ priblížila radnica v komentári k zverejnenému rozpočtu.
Rozpočet na rok 2027 bol schválený v celkovej výške 10.465.790 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 417.670 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 33.000 eur. Prebytok bežného rozpočtu slúži na vykrytie nielen schodku kapitálového rozpočtu, ale aj 384-tisícového schodku finančných operácií.
V schválenom rozpočte sú zatiaľ kapitálové výdavky iba na úrovni 48.000 eur. „V rámci kapitálových výdavkov bude riešené len čiastočné usporiadavanie pozemkov a projektová dokumentácia na pripravované investičné zámery. Ďalšie kapitálové výdavky navrhujeme riešiť z vyčísleného prebytku hospodárenia a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu,“ priblížila radnica v komentári k zverejnenému rozpočtu.