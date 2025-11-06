< sekcia Regióny
Vrútky budú hospodáriť s viac ako desaťmiliónovým rozpočtom
Rozpočet na rok 2026 bol schválený v celkovej výške 10.467.680 eur.
Autor TASR
Vrútky 6. novembra (TASR) - Mesto Vrútky bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 10,5 milióna eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na utorkovom (4. 11.) rokovaní mestského zastupiteľstva šesť z desiatich prítomných poslancov. Štyria poslanci sa hlasovania zdržali.
Rozpočet na rok 2026 bol schválený v celkovej výške 10.467.680 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 405.870 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 33.000 eur. Prebytok bežného rozpočtu slúži na vykrytie nielen schodku kapitálového rozpočtu, ale aj 373-tisícového schodku finančných operácií.
Vo schválenom rozpočte sú zatiaľ kapitálové výdavky len na úrovni 48.000 eur. „V rámci kapitálových výdavkov bude riešené len čiastočné vyrovnanie pozemkov a projektová dokumentácia na pripravované investičné zámery. Ďalšie kapitálové výdavky navrhujeme riešiť z vyčísleného prebytku hospodárenia a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu,“ priblížila radnica v komentári k zverejnenému rozpočtu.
