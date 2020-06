Do spojenej školy vo Vrútkach sa vrátila približne polovica žiakov

Vrútky 22. júna (TASR) – V Spojenej škole J. C. Hronského vo Vrútkach sa v pondelok začalo vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Podľa primátora mesta Branislava Zacharidesa prišla približne polovica žiakov.



"Školu sme dali do pôvodného stavu a riešime špeciálne opatrenia, aby bola ešte zabezpečenejšia," uviedol Zacharides.



Vrútocká Spojená škola bola zatvorená od 11. júna, keď pri útoku bývalého žiaka zahynul zástupca riaditeľky Jaroslav Budz a viacero ľudí bolo zranených, medzi nimi aj deti.



Bývalý žiak mal vojsť do školy, kde rozbil sklenenú výplň. Následne mu podľa prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského kládol odpor zástupca riaditeľky, ktorého útočník smrteľne zranil. Muž potom vbehol do najbližšej triedy a napadol učiteľku a dve deti. Útočníka prenasledoval z miesta činu školník, ktorý sa ho pokúsil zadržať napriek tomu, že bol sám zranený. Útočníka následne zastrelila polícia.