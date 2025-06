Vrútky: Pri železničnej stanici dokončili modernizáciu terminálu

Vrútky 26. júna (TASR) - Dopravný podnik mesta Martin (DPMM) dokončil modernizáciu prestupového terminálu pri železničnej stanici vo Vrútkach. Ako na štvrtkovom tlačovom brífingu poznamenal konateľ DPMM Ján Slamka, na realizáciu projektu využili eurofondové finančné prostriedky v objeme približne 540.000 eur. Terminál uvedú do prevádzky 30. júna.



Pozemok na vybudovanie nového prestupového terminálu našli po vzájomnej dohode so Železnicami Slovenskej republiky. „Bola urobená kompletná rekonštrukcia vozovky, prístupových chodníkov, je tu nové verejné osvetlenie, prístrešky a elektronická tabuľa, ktorá zobrazuje reálne časy odchodov autobusov,“ priblížil Slamka.



Martinské mestské autobusy dlhé roky využívali autobusovú stanicu vo Vrútkach, avšak súkromnému vlastníkovi musela martinská samospráva platiť ročný nájom 350.000 eur. „Máme čiastočne ťažké srdce aj na mesto Vrútky, ktoré nám nedovolilo vybudovať jednoduchú zastávku na výstup a nástup na jeho pozemkoch, ale to už je za nami. Dnes máme slušné a pekné nástupište, ktoré v konečnom dôsledku pomôže jednak Martinčanom, ktorí cestujú na vlak, ale aj obyvateľom okolitých obcí,“ skonštatoval primátor Ján Danko.







Projekt modernizácie prestupového terminálu odštartoval koncom októbra minulého roka, ale oproti pôvodnému plánu sa časovo natiahol a finančne predražil. Podľa konateľa DPMM boli dôvodom nevyhovujúce záťažové skúšky podložia na časti komunikácie. „Muselo prísť k dvom úpravám projektu a síce k vybudovaniu odkanalizovania celej cesty a väčšiemu zhnutneniu podložia,“ uviedol Slamka. Celkové náklady na realizáciu projektu tak dosiahli približne 700.000 eur.



Prestupový terminál pred železničnou stanicou vo Vrútkach by malo ročne využívať takmer pol milióna cestujúcich. Zastavovať tu budú spoje dvanástich liniek DPMM, pričom prvé z nich ho začnú využívať v pondelok 30. júna.