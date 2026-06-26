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Vrútocké mestské zastupiteľstvo bude mať naďalej 11 poslancov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 11 a maximálne 13 poslancami.

Autor TASR
Vrútky 26. júna (TASR) - Vrútocké mestské zastupiteľstvo bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 11 poslancov. Na tohtotýždňovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci, keď akceptovali návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 - 2030.

Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 11 a maximálne 13 poslancami. Minimálny limit doteraz využívali aj Vrútky a bude to tak aj naďalej. Rovnako zostáva nezmenené ustanovenie o jednom volebnom obvode a tiež plnom pracovnom úväzku primátora.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
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