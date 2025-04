V Ružomberku oceňovali budúcich novinárov a mediálnych tvorcov

Ružomberok 11. apríla (TASR) - Bezmála 300 príspevkov v kategóriách Video, Audio, Text a Fotografia prihlásilo takmer 130 študentov z 25 škôl do súťaže MEDart. Finále celoslovenského podujatia v mediálnej tvorbe stredoškolákov pripravila Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku.



Workshopmi s profesionálnymi novinármi, spätnou väzbou pre súťažiacich a odovzdaním cien vyvrcholil už siedmy ročník celoslovenského podujatia v mediálnej tvorbe stredoškolákov známy pod názvom MEDart. Mladí tvorcovia mohli prihlásiť svoju mediálnu tvorbu v kategóriách Video, Audio, Text a Fotografia, ktorú im následne zhodnotili porotcovia zložení z aktívnych novinárov a akademikov z organizátorskej katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku.



„Všetkých zapojených študentov sme pozvali na finálový deň, kde sme pre nich pripravili stretnutie s porotcami v jednotlivých kategóriách. Tí ponúkli, verím, že pútavé workshopy, spätnú väzbu, nuž a my sme na záver pridali ocenenie najlepších,“ vysvetlil za organizátora princíp súťaže vedúci katedry žurnalistiky na FF KU v Ružomberku Peter Kravčák.



Najpočetnejšie zastúpenou kategóriou bola Fotografia, kde museli hodnotitelia pod vedením fotografa Branislava Račka prejsť viac ako 180 snímok.



V sekcii Video hodnotili porotcovia viac než 30 spravodajských a publicistických príspevkov, ale aj dokumentárnych a hraných filmov. Hlavnou osobnosťou poroty bola reportérka Kristína Kövešová. „V každom jednom príbehu, ktorý robíte, či je to reportáž alebo dokument, je veľmi dobré nájsť emóciu. V reálnom živote sú okrem faktov aj emócie, a preto musia byť aj v mediálnej tvorbe,“ odkázala študentom tvoriacim školské médiá investigatívna novinárka.



Hodnotiteľ z kategórie Audio a zároveň reportér a moderátor Marcel Páleš zhodnotil, že príspevky sú naozaj pestré a každý rok je iný. „Niekedy je viac tých lepších, niekedy ich musíme hľadať, ale vždy sa nájde niekto s potenciálom a je možné, že z neho vyrastie dobrý novinár. Tak či tak, vždy je na čom pracovať a na to sa snažím upozorniť,“ dodal Páleš.



Súťaž pripravila katedra žurnalistiky na FF KU a bola súčasťou akademického festivalu UNIUM, ktorý zorganizovala tento týždeň Katolícka univerzita v Ružomberku.