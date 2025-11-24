< sekcia Regióny
Evidujú výpadky elektriny v súvislosti s počasím prevažne na Spiši
Situáciu najviac komplikuje mokrý sneh v kombinácii so silným vetrom, ktoré pováľali stromy a ťažké porasty na elektrické vedenia a poškodili ich.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Výpadky elektriny v dôsledku počasia sa v pondelok dopoludnia týkali prevažne oblastí na Spiši. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej (VSD) Andrea Forbergerová, o 9.00 h bolo celkovo nezásobených takmer 3400 odberných miest, pod čo sa podpísalo 54 porúch na zariadeniach vysokého aj nízkeho napätia.
Spresnila, že išlo obce a ich časti ako Hnilec, Nálepkovo, Pod Tepličkou, Dvorce, Rolova Huta, ale aj Kysak, Veľká Lodina a Sigord - Prešov.
„Na obnovení distribúcie elektriny pracujú všetky dostupné kapacity vrátane posíl a spolu s dispečingom priebežne vymedzujú a odstraňujú poruchy,“ spresnila.
Situáciu podľa nej najviac komplikuje mokrý sneh v kombinácii so silným vetrom, ktoré pováľali stromy a ťažké porasty na elektrické vedenia a poškodili ich, ako aj samotné sťažené prístupy k elektroenergetickým zariadeniam v hlbokom snehu, ktoré predlžujú čas potrebný na opravy.
Spresnila, že išlo obce a ich časti ako Hnilec, Nálepkovo, Pod Tepličkou, Dvorce, Rolova Huta, ale aj Kysak, Veľká Lodina a Sigord - Prešov.
„Na obnovení distribúcie elektriny pracujú všetky dostupné kapacity vrátane posíl a spolu s dispečingom priebežne vymedzujú a odstraňujú poruchy,“ spresnila.
Situáciu podľa nej najviac komplikuje mokrý sneh v kombinácii so silným vetrom, ktoré pováľali stromy a ťažké porasty na elektrické vedenia a poškodili ich, ako aj samotné sťažené prístupy k elektroenergetickým zariadeniam v hlbokom snehu, ktoré predlžujú čas potrebný na opravy.