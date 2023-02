VSD: Kvôli kalamite bolo bez elektriny 14 000 odberných miest

Košice 5. februára (TASR) - Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) zaevidovala počas extrémne nepriaznivého počasia od soboty (4.2.) rána do nedele rána 19 porúch na vysokonapäťovej úrovni a 64 ďalších porúch na nízkonapäťovej úrovni. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa VSDE Andrea Danihelová s tým, že vplyvom počasia padali vyvrátené stromy a zlomené konáre na elektroenergetické vedenia a poškodili ich.



"Víchrice, výdatné sneženie a nízke teploty zasiahli podľa predpovedí meteorológov aj východné Slovensko, čo je vymedzené distribučné územie VSD. Stav v distribučnej sústave kopíroval extrémy počasia, preto najviac zasiahnutými lokalitami boli podtatranské a tatranské obce, stredný Spiš, severovýchod Slovenska, okolie Košíc a Rožňavy. Celkovo to na distribúcii elektriny pocítilo približne 14.000 odberných miest," uviedla Danihelová.



Na odstraňovaní porúch v distribučnej sústave intenzívne pracovali posilnené tímy dispečerského riadenia a priamo v teréne rovnako posilnené tímy prevádzky sieti VSD. Podarilo sa im podľa hovorkyne znížiť počet porúch na aktuálne tri na vysokonapäťovej úrovni a päť na nízkonapäťovej úrovni. V tejto súvislosti zostalo elektrinou nezásobených už len necelých 100 odberných miest.