Piatok 19. december 2025
Všeobecná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje stanovisko ÚHP k sťahovaniu

Na snímke vstup do budovy generálneho riaditeľstva Všeobenej zdravotnej poisťovne (VšZP) na Panónskej ceste. Foto: TASR - Pavol Zachar

VšZP plánuje zjednotiť svoje pracoviská v Bratislave do spoločného nájmu v biznis centre Westend na bratislavskej Patrónke.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa aktívne zaoberá témou sťahovania pracovísk v Bratislave do nových priestorov. V súčasnosti vyhodnocuje stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.

„V prípade, že by došlo k zmene sídla, budeme túto tému komunikovať,“ dodala hovorkyňa.

VšZP plánuje zjednotiť svoje pracoviská v Bratislave do spoločného nájmu v biznis centre Westend na bratislavskej Patrónke. Útvar hodnoty za peniaze odporúča pred uzatvorením zmluvy rokovať s prenajímateľom o znížení nájomného. Zároveň odporúča, aby do budúcna zdravotná poisťovňa sídlila vo vlastných budovách.
