Všeobecná zdravotná poisťovňa vyhodnocuje stanovisko ÚHP k sťahovaniu
VšZP plánuje zjednotiť svoje pracoviská v Bratislave do spoločného nájmu v biznis centre Westend na bratislavskej Patrónke.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa aktívne zaoberá témou sťahovania pracovísk v Bratislave do nových priestorov. V súčasnosti vyhodnocuje stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
„V prípade, že by došlo k zmene sídla, budeme túto tému komunikovať,“ dodala hovorkyňa.
VšZP plánuje zjednotiť svoje pracoviská v Bratislave do spoločného nájmu v biznis centre Westend na bratislavskej Patrónke. Útvar hodnoty za peniaze odporúča pred uzatvorením zmluvy rokovať s prenajímateľom o znížení nájomného. Zároveň odporúča, aby do budúcna zdravotná poisťovňa sídlila vo vlastných budovách.
