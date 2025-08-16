Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Regióny

Všetky bazény na letnom kúpalisku v Topoľčanoch sú otvorené

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nedostatky neboli zistené, potvrdil úrad.

Autor TASR
Topoľčany 16. augusta (TASR) - Jediné sezónne zariadenie, letné kúpalisko v Topoľčanoch, majú aktuálne k dispozícii návštevníci okresu Topoľčany. Otvorené sú všetky štyri bazény. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Topoľčanoch vykonali na kúpalisku 7. augusta štátny zdravotný dozor bez odberu vzoriek vody z bazénov. Nedostatky neboli zistené, potvrdil úrad.

RÚVZ orientačne sleduje aj vodnú nádrž Duchonka. Analýza vzoriek vody z júlových odberov nepreukázala prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov. Výsledky vzoriek vody odobratej 11. augusta nie sú ešte k dispozícii. Zistená bola znížená priehľadnosť vody, premnoženie cyanobaktérií nebolo vizuálne zaznamenané.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?