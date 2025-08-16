< sekcia Regióny
Všetky bazény na letnom kúpalisku v Topoľčanoch sú otvorené
Nedostatky neboli zistené, potvrdil úrad.
Autor TASR
Topoľčany 16. augusta (TASR) - Jediné sezónne zariadenie, letné kúpalisko v Topoľčanoch, majú aktuálne k dispozícii návštevníci okresu Topoľčany. Otvorené sú všetky štyri bazény. Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Topoľčanoch vykonali na kúpalisku 7. augusta štátny zdravotný dozor bez odberu vzoriek vody z bazénov. Nedostatky neboli zistené, potvrdil úrad.
RÚVZ orientačne sleduje aj vodnú nádrž Duchonka. Analýza vzoriek vody z júlových odberov nepreukázala prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov. Výsledky vzoriek vody odobratej 11. augusta nie sú ešte k dispozícii. Zistená bola znížená priehľadnosť vody, premnoženie cyanobaktérií nebolo vizuálne zaznamenané.
