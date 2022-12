Všetky cesty v okrese Poprad sú zjazdné, na vozovke sa nachádza sneh

Poprad 12. decembra (TASR) - Všetky cesty v okrese Poprad sú aktuálne zjazdné, podľa cestárov však treba na viacerých miestach rátať so snehom na vozovke. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pre oblasť Poprad Marcel Polomský.



"Vrstva snehu je v maximálnej výške do troch centimetrov a intenzívne pracujeme na tom, aby sme ho dostali z vozovky. Vzhľadom na to, že stále sneží a aj fúka vietor, chceme vyzvať cestujúcu verejnosť na opatrnosť. Pozor si treba dať v celej oblasti," upozornil Polomský. Dodal, že najviac snehu je vo Vysokých Tatrách a tiež na horských priechodoch.



V teréne sú aktuálne všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia situáciu na cestách vylepšiť, vrátane menších traktorov, tie upravujú najmä úseky v mestách. "Ak vodiči stretnú cestárske auto, mali by sa mu vyhnúť, zastaviť a dať prednosť, aby sme si mohli robiť svoju prácu," upozornil Polomský.