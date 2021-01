Knižnice v Trnavskom kraji opäť sprístupnia svoje služby

Trnava 26. januára (TASR) – Od stredy (27. 1.) začnú znovu poskytovať svoje služby štyri knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Galantská knižnica, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici aj Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede čitateľov privítajú za prísnych podmienok dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Informoval o tom riaditeľ odboru kultúry a športu Úradu TTSK Peter Kadlic.



Do 7. februára budú knižnice poskytovať len absenčné výpožičky na základe predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej objednávky. Na vrátenie kníh sú pred knižnicami nonstop k dispozícii biblioboxy. Ďalšie rozšírenie služieb bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.



Vstup do knižnice bude povolený len držiteľom certifikátu o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonanom po 18. januári. Preukázať sa bude možné aj dokladom o výnimke z testovania, dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021, či dokladom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní.



Ostatných 14 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľstve TTSK zostáva pre verejnosť zatvorených.