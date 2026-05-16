< sekcia Regióny
Všetky mestské časti v L. Mikuláši získajú vlastné erby a vlajky
Väčšina symbolov vychádza z historických pečatí, zemianskych rodov alebo názvov jednotlivých lokalít.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. mája (TASR) - Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky, ktoré budú pripomínať ich pôvod, tradície a významné osobnosti. Heraldické symboly sú oficiálne zapísané v Heraldickom registri SR, na návrh vedenia mesta ich schválili poslanci mestského zastupiteľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
Väčšina symbolov vychádza z historických pečatí, zemianskych rodov alebo názvov jednotlivých lokalít. Symbolický projekt je súčasťou osláv 740. výročia mesta. „Takmer všetky mestské časti boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Návrhy erbov pripravil historik Peter Vítek, ktorý k nim spracoval aj historické východiská. Andice nadväzujú na erb rodu Plathyovcov, Benice na erb Benickovcov a Liptovská Ondrašová na rod Pongrácovcov. Historické pečatné symboly sa premietli do erbov Bodíc, Demänovej, Iľanova, Okoličného, Palúdzky, Ploštína či Stošíc. Vitálišovce vychádzajú z erbového symbolu rodu Vitálišovcov a Podbreziny majú takzvaný hovoriaci erb, odkazujúci priamo na názov mestskej časti.
Používanie symbolov definitívne upraví všeobecne záväzné nariadenie, ktoré budú poslanci schvaľovať v septembri. „Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok predstaviteľom mestských častí pripravuje radnica počas júnového podujatia Stoličné dni,“ doplnila Nemcová.
Väčšina symbolov vychádza z historických pečatí, zemianskych rodov alebo názvov jednotlivých lokalít. Symbolický projekt je súčasťou osláv 740. výročia mesta. „Takmer všetky mestské časti boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Návrhy erbov pripravil historik Peter Vítek, ktorý k nim spracoval aj historické východiská. Andice nadväzujú na erb rodu Plathyovcov, Benice na erb Benickovcov a Liptovská Ondrašová na rod Pongrácovcov. Historické pečatné symboly sa premietli do erbov Bodíc, Demänovej, Iľanova, Okoličného, Palúdzky, Ploštína či Stošíc. Vitálišovce vychádzajú z erbového symbolu rodu Vitálišovcov a Podbreziny majú takzvaný hovoriaci erb, odkazujúci priamo na názov mestskej časti.
Používanie symbolov definitívne upraví všeobecne záväzné nariadenie, ktoré budú poslanci schvaľovať v septembri. „Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok predstaviteľom mestských častí pripravuje radnica počas júnového podujatia Stoličné dni,“ doplnila Nemcová.