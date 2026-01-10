< sekcia Regióny
Všetky prístrešky okolo trate v Petržalke majú byť do konca februára
Stavebné práce sa v súčasnosti koncentrujú napríklad na mostné objekty prepájajúce Pajštúnsku a Kutlíkovu ulicu.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Kompletné dokončenie všetkých prístreškov v súvislosti s projektom novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke sa predpokladá koncom februára. Hotové sú všetky prístrešky na autobusových zastávkach mimo električkovej trate, rovnako tak prístrešky na električkových zastávkach. Zároveň sa majú začať montovať aj konštrukcie autobusových zastávok na združených nástupiskách. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Prakticky hotové sú aj všetky prístrešky na električkových zastávkach, chýbajúce sklá na dvoch prístreškoch a tri kusy rozbitých skiel budú dodané v priebehu januára,“ skonštatoval Bubla s tým, že všetky prasknuté sklá vrátane tých na zastávke Lúčanka už zhotoviteľ stavby objednal a v najbližšej dobe budú vymenené na jeho náklady. V januári by tak mali byť kompletne dokončené všetky električkové prístrešky.
Stavebné práce sa v súčasnosti koncentrujú napríklad na mostné objekty prepájajúce Pajštúnsku a Kutlíkovu ulicu. Stavebne majú byť dokončené do konca marca, zároveň bude prebiehať aj kolaudácia týchto stavebných objektov.
Práce sa sústreďujú rovnako na dokončenie prestupného uzla v Janíkovom dvore, respektíve na konečnej zastávke, kde má byť prepojená električková a autobusová doprava. Momentálne prebieha inštalácia zábradlí na prepojovacie rampy medzi zastávkami. Bezprostredne po tom, ako počasie umožní aj tzv. mokré procesy, budú dokončené všetky zostávajúce práce na moste s autobusovými zastávkami.
„Zároveň prebiehajú kolaudačné konania na viacero stavebných objektov najmä v okolí Janíkovho dvora tak, aby mohol byť aj tento prestupný uzol daný čo najskôr do užívania,“ podotkol Bubla.
Veľká časť stavebných objektov je už podľa bratislavského magistrátu skolaudovaná, prípadne má predčasné užívanie. Po dokončení ďalších objektov bude hlavné mesto ako stavebník žiadať o kolaudáciu. „Žiadosti o kolaudáciu budú zaslané v rámci prvého kvartálu tohto roku,“ doplnil Bubla. Hlavné mesto sa pritom v minulosti vyjadrilo, že by chcelo mať električkovú trať skolaudovanú v prvom kvartáli 2026.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
