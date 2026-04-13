< sekcia Regióny
Všetky štyri nemocnice v správe ŽSK hospodárili vlani so stratou
Autor TASR
Žilina 13. apríla (TASR) - Štyri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) uzavreli hospodársky rok 2025 so stratou vo výške 4.516.557 eur. Naposledy vykázali negatívny hospodársky výsledok pred ôsmimi rokmi. Na pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva o tom v bilančnej správe o hospodárení zdravotníckych zariadení informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Vlaňajší hospodársky výsledok krajských nemocníc je tak približne o 5,6 milióna eur horší ako v roku 2024. Celkové náklady nemocníc v ŽSK presiahli hranicu 152 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 12 miliónov eur. Výnosy krajských nemocníc dosiahli vlani hodnotu 147.810.575 eur. Je to o zhruba šesť miliónov eur viac ako v roku 2024. Záväzky nemocníc ŽSK v roku 2024 dosiahli hodnotu 25.345.307 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,2 milióna eur.
Najvýraznejší podiel na zápornom hospodárskom výsledku má Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (NsP) v Dolnom Kubíne so stratou 1.726.891 eur. Hornooravská NsP v Trstenej vyprodukovala stratu 1.131.960 eur a strata Liptovskej NsP v Liptovskom Mikuláši predstavovala 915.541 eur. Kysucká NsP v Čadci vyprodukovala stratu 742.165 eur.
